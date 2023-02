Alerty IMGW przed silnym mrozem. Gdzie temperatura będzie niebezpiecznie niska

Alerty IMGW - silny mróz

W woj. śląskim i małopolskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami wynoszącą od -19 do -15 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwe są spadki do -22 st. C. Temperatura maksymalna, czyli panująca w najcieplejszym momencie dnia, osiągnie od -10 do -6 st. C. Alarmy ważne tam będą do godziny 10 w sobotę.