Możliwy spadek temperatury do minus 22 stopni. IMGW ostrzega przed mrozem

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Lokalnie, w obniżeniach terenu, temperatura może spaść do -22 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach mroźna aura nie odpuści, co pokazuje prognoza zagrożeń.

Alerty IMGW - silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami wynoszącą od -19 do -15 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu spadki do -22 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 do -6 st. C. Wiatr o średniej prędkości powieje z prędkością od 5 do 15 kilometrów na godzinę.