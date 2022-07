Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Nadal obowiązują alerty drugiego stopnia

czytaj dalej

We włoskich Dolomitach, w masywie Marmolada, zginęło siedem osób, osiem zostało rannych, a pięć uznaje się za zaginione. To najnowszy bilans niedzielnej katastrofy. Władze prowincji Trydent podały we wtorek, że liczba poszukiwanych zmniejszyła się z 13 do pięciu. Te osoby najprawdopodobniej nie żyją.