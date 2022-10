Alerty IMGW. Roztopy i porywisty wiatr

Do Polski napłynęło ciepłe powietrze, które sprawiło, że w środę miejscami temperatura wzrosła do 20 stopni Celsjusza. Taka aura sprawia, że w Tatrach , w których leży jeszcze śnieg, spodziewane są roztopy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. Obowiązuje też prognoza pogodowych zagrożeń na czwartek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - roztopy

W Tatrach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna sięgnie około 9 stopni, a minimalna wyniesie około 6 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 65 km/h, z zachodu.