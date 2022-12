Alerty IMGW - roztopy. Południe kraju z niebezpieczną pogodą

Alerty IMGW - roztopy

Prognozowany jest tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalnie wyniesie od 0 do 7 st. C, lokalnie do 9 st. C. Miejscami spodziewane są także opady deszczu, które przyspieszą topnienie śniegu.