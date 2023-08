Rośnie poziom wody w rzekach. Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze

Alerty hydrologiczne IMGW

Alerty trzeciego, najwyższego stopnia, obowiązują w woj. dolnośląskim i dotyczą Strzegomki od Zb. Dobromierz do ujścia do Bystrzycy, Bystrzycy dolnej, Ślęzy od Borowa do ujścia, Ślęzy od Borowa do ujścia do Odry oraz Ślęzy górnej do Borowa. Będą ważne do godziny 8 we wtorek.