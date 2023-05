Alerty IMGW w pięciu województwach

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Temperatura w nocy z czwartku na piątek może spaść przy gruncie do -2 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie pogoda da się we znaki.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie lokalnie do około -2 st. C.