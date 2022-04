Przymrozki na południu kraju. Żółte alarmy IMGW

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Miejscami temperatura przy gruncie może spaść do -4 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie aura da się we znaki.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C. Alerty ważne będą od godziny 22 w środę do godz. 7 w czwartek.