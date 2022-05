Część kraju z przymrozkami. Ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alarmy przed nimi wydane zostały dla sześciu województw. Sprawdź, gdzie aura da nam się we znaki.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami obowiązują na całym obszarze województw: pomorskiego , warmińsko-mazurskiego i podlaskiego , we wschodniej połowie woj. zachodniopomorskiego oraz w północnych powiatach woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego .

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3 do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie od -5 do -2 st. C. Temperatura najmocniej ma spaść na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu.