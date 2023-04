IMGW ostrzega. Zimny poranek w części kraju, miejscami jest ślisko

Alerty IMGW - przymrozki

W nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza. W większości miejsc temperatura minimalna wyniesie od -2 do 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie od -4 do 0 st. C. W południowych częściach Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia termometry minimalnie mają wskazać od -4 do -1 st. C, lokalnie -6 st. C, przy gruncie od -8 st. C do -3 st. C. W rejonie Dolnego Śląska temperatura minimalna powinna osiągnąć od -1 do 1 st. C, a przy gruncie od -2 do 0 st. C.