Przymrozki w całym kraju. IMGW alarmuje

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Alerty IMGW będą na ogół ważne do godz. 9 w czwartek. Wyjątkiem będą województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Tam ostrzeżenia będą w mocy do godz. 9 w środę. W regionach podgórskich alerty mogą być w mocy nawet do piątku do godziny 10.