Alerty IMGW - przymrozki. Niebezpieczna pogoda w dziesięciu województwach

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia. W niedzielę rano zagrożeniem będą przymrozki. Sprawdź, gdzie pogoda da nam się we znaki.

Alerty IMGW: przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C. Alerty stracą ważność o godzinie 7 w niedzielę.