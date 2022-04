Alerty IMGW - przymrozki. Mroźny poranek w 14 województwach

czytaj dalej

Mamy do czynienia z odkryciem bardzo ważnym, które ogromnie posuwa naszą wiedzę do przodu. Zdobyliśmy umowny obrazek, którego będziemy używać do układania naszych genetycznych puzzli. Nie ma już w nim braków, luk, białych plam - mówił profesor Paweł Golik, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW o przełomowym dokonaniu naukowców, którzy opisali pierwszą kompletną sekwencję genomu człowieka. Jak dodał specjalista, "będziemy mogli myśleć o ewentualnym leczeniu, przewidywaniu chorób".