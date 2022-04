Alerty IMGW - przymrozki i oblodzenie. Prognoza zagrożeń na kolejne dni

czytaj dalej

Susza już trzynasty rok z rzędu daje się we znaki mieszkańcom stolicy Chile - Santiago. W poniedziałek władze ogłosiły plan racjonowania wody, ponieważ jej dostępność w ciągu ostatnich 30 lat spadła o 10 do 37 procent, a do 2060 roku może zmniejszyć się o kolejne kilkadziesiąt procent.