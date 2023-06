Możliwe alerty IMGW. W tych regionach może zagrzmieć

czytaj dalej

Kleszcze są aktywne w całym kraju, co przekłada się na wyjątkowo wysoką liczbę zachorowań na boreliozę. Jak wyjaśniła w rozmowie z TVN24 profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, jest to wynik postępujących zmian klimatycznych. Ekspertka przypomniała również, w jaki sposób bronić się przed kleszczami i co zrobić, gdy zostaniemy ugryzieni.