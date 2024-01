Dwa rodzaje zagrożeń. Gdzie mogą zostać wydane alarmy IMGW

czytaj dalej

W sierpniu 2021 roku na włoskiej Sycylii odnotowano 48,8 stopnia Celsjusza. To nowy, zweryfikowany rekord ciepła w "kontynentalnej Europie" - poinformowała we wtorek należąca do ONZ Światowa Agencja Meteorologiczna (WMO), która oficjalnie potwierdziła tę wartość.