W czwartek do części kraju może powrócić niebezpieczna pogoda

czytaj dalej

Tarło koralowców rozpoczęło się u wybrzeży Australii. W ciągu kolejnych nocy te wrażliwe organizmy będą wypuszczać w toń wodną komórki, które dadzą początek kolejnemu pokoleniu. Dla naukowców to doskonała okazja do tego, by zbadać stan Wielkiej Rafy Koralowej - cennego, ale zagrożonego ekosystemu.