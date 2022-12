Na północy kraju ściśnie mróz, na południu dosypie śniegu. Są alarmy IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z piątku na sobotę od -15 do -12 stopni Celsjusza, natomiast w nocy z soboty na niedzielę termometry mają pokazać od -17 do -13 st. C, lokalnie około -19 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -8 do -5 st. C. Prognozowana jest średnia prędkość wiatru od 5 do 20 kilometrów na godzinę.