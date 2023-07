W części kraju będzie się błyskać. Niebezpiecznie do późnych godzin nocnych

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Z prognoz wynika, że miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie aura da się we znaki.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Na Podkarpaciu alerty ważne będą do godziny 21 w środę. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej groźna aura utrzyma się do godziny 22 w środę. W Małopolsce i na Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do północy, a w na Warmii i Mazurach, Mazowszu do godz. 2 w czwartek.