Pas przymrozków. W tych regionach temperatura przy gruncie mocno spadnie

IMGW wydał alerty meteorologiczne. W południowej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami - miejscami temperatura przy gruncie może spadać nawet do -6 stopni Celsjusza. Alarmy będą towarzyszyć nam do piątkowego poranka. Sprawdź, gdzie je wydano.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W nocy z czwartku na piątek prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3/-4 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -6 st. C.