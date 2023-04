Niebezpieczna pogoda w części kraju. IMGW ostrzega przed opadami śniegu

czytaj dalej

Orka Lolita była trzymana w niewoli od 1970 roku we florydzkim akwarium i uznawana za jedną z głównych atrakcji tego miejsca. Placówka poinformowała o osiągnięciu porozumienia z obrońcami praw zwierząt, dzięki któremu po półwieczu w niewoli zwierzę ma powrócić do naturalnego środowiska. Powinno stać się to w ciągu dwóch lat.