Alerty IMGW - opady śniegu, gołoledź, oblodzenie. Niebezpiecznie w kilku województwach

Alerty IMGW: opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwie podkarpackim , gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 16.

Alerty IMGW: intensywne opady śniegu

Niebezpiecznie będzie od godz. 20 we wtorek do godz. 18 w środę.

Alerty IMGW: oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mżawki, deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie także mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do 0 st. C.