Ślizgawica w całej Polsce. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia. W całym kraju zagrożeniem będzie "szklanka" na drogach, spowodowana opady marznącymi. Oprócz tego synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed marznącym deszczem. Ślizgawicy można spodziewać się w całej Polsce. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, gołoledź jest zawsze niebezpiecznym zjawiskiem, ze względu na skutki jakie za sobą pociąga. - Opady marznące wystąpią wieczorem i nadchodzącej w nocy na obszarze naszego kraju, a nad ranem zanikać będą na krańcach wschodnich. Koniec opadów marznących nie oznacza jednak końca niebezpieczeństwa, ponieważ powstała warstwa lodu może utrzymywać się jeszcze długo po ich zaniku - poinformował.

To, jak groźne potrafią być opady marznące widać na przykładzie Holandii, gdzie przez noc służby interweniowały przy 500 incydentach drogowych, a także naszych zachodnich sąsiadów, u których w związku z pogodą zapanowały prawdziwy paraliż komunikacyjny. Czy tak samo może być u nas?

- Intensywność gołoledzi zależy między innymi od ilości spadłego deszczu, a na obszarze Polski będzie on już słabszy niż nad Niemcami. U nas w przeciwieństwie do obszaru Niemiec strefa frontowa przemieszczać się będzie głównie w nocy, więc część wody spadnie już w postaci śniegu, a strefa przejścia z odpadów mieszanych do opadów deszczu - niemarznących - powinna być węższa. Wydaje się, że gołoledź w Polsce nie będzie aż tak dotkliwa jak w Niemczech. Dużo jednak zależy od kroków podjętych przez służby w celu przeciwdziałania temu zjawisku, którego nie należy w żadnym wypadku lekceważyć - dodał Kowalczyk.

Już jest niebezpiecznie

Zachodniopomorskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega już przed opadami marznącego deszczu. Chodniki i drogi są pokryte gołoledzią, odnotowano kilka wypadków. Sytuacja najgorzej przedstawia się w Szczecinie, gdzie od godziny 14 odnotowano już około 40 interwencji dotyczących urazów głowy, kończyn czy kręgosłupa po upadkach. Pogotowie jest wspierane przez straż pożarną. Jak na razie nie odnotowano poważnych zdarzeń na drogach, a ulice są na bieżąco zabezpieczane.

Alerty IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Według synoptyków IMGW opady marznące będą najbardziej dotkliwe w województwach:

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, ełckim;

- podlaskim.

Prognozowane są opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Alerty drugiego stopnia wejdą w życie o północy i będą ważne do godz. 14 we wtorek.

Alerty IMGW drugiego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Pomarańczowe alerty IMGW przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim.

Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące to tworzenia się zasp.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 21 w poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

IMGW wydał żółte alerty przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi w województwach:

- opolskim, w powiatach położonych na wschodzie regionu;

- śląskim, w powiatach zachodnich i południowych;

- małopolskim, na południu regionu;

- podkarpackim, w powiatach południowych.

Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z południa, lokalnie prowadzące do tworzenia się zasp.

W województwie opolskim ostrzeżenia ważne będą do godziny 22 w poniedziałek, zaś w pozostałych regionach - do północy.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi zostały ogłoszone w województwach:

- zachodniopomorskim, wielkopolskim, gdzie niebezpiecznie będzie do północy;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w poniedziałek i wygasną o godz. 4 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich, gdzie alerty będą ważne od godz. 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

- opolskim, gdzie ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 19 w poniedziałek i wygasną o godz. 4 we wtorek;

- dolnośląskim i lubuskim, gdzie alerty stracą ważność o godz. 22 w poniedziałek;

- łódzkim, mazowieckim i śląskim, w którym ostrzeżenia będą w mocy od godz. 20 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek;

- lubelskim i podkarpackim, gdzie niebezpiecznie będzie od północy do godz. 11 we wtorek;

- świętokrzyskim i małopolskim, gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Obowiązują też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach położonych na południu.

Lokalnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa.

Alarmy ważne będą do godziny 6 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

