Alerty IMGW - opady marznące. Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie

Po serii tornad, jakie nawiedziły sześć stanów USA zginęło około 100 osób. Trwają akcje ratunkowe władze nie tracą wiary, że wydobędą z gruzowisk zaginionych. Ratownikom dotarcie do ludzi utrudniają zniszczone budynki, zerwane linie energetyczne i wraki pojazdów na ulicach. - Mamy miasta, których już nie ma. Dewastacja, do której doszło, jest niepodobna do niczego, co widziałem w swoim życiu - powiedział gubernator Kentucky Andy Beshear.