Niebezpiecznie śliskie drogi i chodniki. IMGW ostrzega przed opadami marznącymi

Meteoryt o wadze 7,6 kilograma został odkryty na Antarktydzie. To niezwykle rzadki okaz, a zarazem jedna z największych kosmicznych skał, jakie udało się odnaleźć na tym kontynencie. Badacze podkreślają, że Antarktyda to idealne miejsce do poszukiwania meteorytów.