Noc może być niebezpieczna. W części kraju obowiązują alerty IMGW drugiego stopnia

Populacja manatów karaibskich z Florydy mogła zmniejszyć się o nawet tysiąc osobników w ubiegłym roku. Według naukowców przyczyny tak szybkiego wymierania zwierząt leżą przede wszystkim w braku dostępu do pożywienia oraz zanieczyszczeniach spływających do wody. Aby zatrzymać ten proces, konieczne jest przywrócenie ich naturalnych siedlisk do dobrego stanu.