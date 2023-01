Oblodzone nawierzchnie, słaba widzialność. W ponad połowie kraju obowiązują alerty IMGW

Alerty IMGW - opady marznące

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W większości regionów alerty potrwają do poniedziałku do godziny 9. Jedynie na północnym wschodzie woj. mazowieckiego i na Podlasiu będą one aktywne od godz. 22 w niedzielę do godz. 10 w poniedziałek.