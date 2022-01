Alerty IMGW - oblodzenie, zawieje lub zamiecie śnieżne. Niebezpieczna pogoda w 12 województwach

Alerty IMGW pierwszego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Przewidywane są miejscami zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu. Alerty będą ważne do godz. 8 we wtorek.