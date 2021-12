Alerty IMGW - oblodzenie, zawieje lub zamiecie śnieżne i opady marznące. Zimowe zagrożenia

Alerty IMGW: oblodzenie

- zachodniopomorskim , gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 16 w piątek do godz. 5 w sobotę;

- lubuskim i wielkopolskim , w którym alarmy wejdą w życie o godz. 18 w piątek i będą ważne do godz. 9 w sobotę;

- opolskim , gdzie alarmy zaczną obowiązywać o godz. 22 i będą w mocy do godz. 9 w sobotę;

- mazowieckim i lubelskim , gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 19 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -9 - -5 st. C, zaś temperatura minimalna przy gruncie około -12 - -8 st. C.