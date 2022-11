IMGW ostrzega przed opadami marznącymi. Alerty będą w mocy do rana

czytaj dalej

Fale upałów tego lata w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii doprowadziły do ponad 20 tysięcy nadmiarowych zgonów - wynika z szacunkowych danych rządowych tych krajów, które zebrała fundacja World Weather Attribution. Najwięcej osób z powodu wysokiej temperatury zmarło we Francji. Jak podkreśliła niemiecka ekspertka ds. klimatu Friederike Otto, "fale upałów to jedno z największych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi".