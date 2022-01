Alerty IMGW w części kraju. Uważajmy na oblodzenia, zawieje i intensywne opady śniegu

Alerty IMGW pierwszego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

W tych regionach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 25 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 65 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu ważne będą do godziny 9 w sobotę, a w Małopolsce obowiązywać będą w godzinach 9-19 w sobotę.