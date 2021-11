Alerty IMGW - oblodzenia. Gdzie pogoda będzie niebezpieczna

Alerty IMGW - oblodzenia

- śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, gdzie ważne będą do godziny 9 we wtorek;

- małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, gorlickim, gdzie ważne będą do godziny 9 we wtorek.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna spadnie od -3 do zera stopni Celsjusza, a temperatura przy gruncie może spaść od -4 do -1 st. C.