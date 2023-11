"Ślisko i bardzo niebezpiecznie". Marznące opady nad Polską, IMGW ostrzega

Silny wiatr, intensywne opady deszczu i gołoledź to zjawiska, przed którymi w czwartek ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują w całej Polsce. Dla dużej części kraju synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia.

Pogodę w Polsce zaczął kształtować niż Niklas, z którym będą związane wichury oraz opady różnego rodzaju. - Wraz z niżem od północnego zachodu do południowego wschodu będzie się przemieszczał przez Polskę front atmosferyczny. (...) Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz ze śniegiem, później nawet krupa śnieżna przechodząca w marznący deszcz, a na końcu deszcz - wyjaśnił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Jak dodał, Niklas spowoduje bardzo dużą różnicę ciśnienia pomiędzy Polską północną a południową, nawet do 30 hektopaskali. - W takiej sytuacji możemy spodziewać się silnego wiatru i jego porywów - zaznaczył Walijewski.

Ślisko na drogach i chodnikach

Jak poinformował IMGW około godziny 8.30 we wpisie w mediach społecznościowych, "obecnie przez północną i centralną cześć kraju przemieszcza się strefa marznących opadów deszczu i mżawki. Na drogach i chodnikach ślisko i bardzo niebezpiecznie".

"Warunki drogowe pogarsza również silny wiatr, w porywach do 60 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 70 km/h, z południowego wschodu" - przekazano.

Alerty IMGW drugiego stopnia - opady marznące

(poza powiatami: opolskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość , tomaszowskim), gdzie będą ważne do godz. 15 w czwartek

(poza powiatami: białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim), gdzie będą ważne do godz. 12 w czwartek;

podlaskiego , gdzie będą ważne do godz. 15 w czwartek;

warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem zachodnich powiatów), gdzie będą ważne do godz. 12 w czwartek;

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 95 km/h na wybrzeżu i do 80 km/h w głębi lądu.