Niż Niklas w natarciu. "Wiatr może powodować poważne szkody"

Jak wyjaśnia rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, "niż będzie się przemieszczał z zachodu na wschód, a wraz z niżem, od północnego zachodu do południowego wschodu, będzie się przemieszczał przez Polskę front atmosferyczny" - On z kolei przyniesie opady wszelkiego rodzaju. Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz ze śniegiem, później nawet krupa śnieżna przechodząca w marznący deszcz, a na końcu deszcz - przekazał. - Zrobi się bardzo niebezpiecznie i groźnie, szczególnie dla kierowców. Biomet będzie bardzo niekorzystny - podkreślił Walijewski.

Rzecznik dodał, że Niklas spowoduje bardzo dużą różnicę ciśnienia pomiędzy Polską północną a południową, nawet do 30 hektopaskali. - W takiej sytuacji możemy spodziewać się silnego wiatru i jego porywów - wyjaśnił. IMGW ostrzegł również, że "wiatr może powodować poważne szkody i łamać drzewa".

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 95 km/h na wybrzeżu i do 80 km/h w głębi lądu.