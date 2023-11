Niż Ciaran zbliża się do Polski, coraz więcej alertów IMGW. Miejscami będzie "bardzo niebezpiecznie"

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, osiągającym prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Miejscami wiać może aż do piątku. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty meteorologicznie.

Niż Ciaran, który dotarł Europy Zachodniej, w Polsce da o sobie znać w nocy z czwartku na piątek. - Można się spodziewać mocniejszych porywów wiatru. Wysoko w górach początkowo do 110 kilometrów na godzinę, a później w piątek w ciągu dnia nawet 160 km/h. Będzie bardzo niebezpiecznie - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

- Na południu taki wiatr może łamać drzewa i uszkadzać budynki - ostrzegł Walijewski. - My synoptycy mówimy: w nocy i w piątek nie wychodzimy w góry. Tam będzie bardzo niebezpiecznie, nie ryzykujmy - podkreślił.

W piątek do Polski dotrze także front atmosferyczny, dlatego będzie obficie padać deszcz. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego, południowego wiatru o średniej prędkości do 50-60 kilometrów na godzinę, w czwartek w porywach do 70 km/h, a w nocy w porywach do 110 km/h.