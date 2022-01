Alerty IMGW. Niebezpieczna aura w części kraju

Alerty IMGW: intensywne opady śniegu

Alarmy ważne będą do godziny 18 w środę.

Alerty IMGW: oblodzenie

- podlaskim , gdzie groźnie będzie do godz. 9 w środę;

- warmińsko-mazurskim , (w powiatach położonych na wschodzie regionu), gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 9 w środę;

- mazowieckim , (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich), gdzie alerty ważne będą do godz. 9 w środę;

- lubelskim , gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 20 we wtorek do godz. 9 w środę;

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mżawki, deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie także mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do 0 st. C.