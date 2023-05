Tu możliwe są burze. Gdzie mogą pojawić się alerty

Synoptycy IMGW spodziewają się we wtorek niebezpiecznych zjawisk. Jak wskazali w komunikatach, w części kraju prognozowane są burze. Sprawdź, gdzie mogą obowiązywać alerty.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Pierwszy stopień alertów przed burzami oznacza, że zjawiskom towarzyszyć mogą opady deszczu do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. lub porywy wiatru dochodzące do 70-90 kilometrów na godzinę.