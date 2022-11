Gęste mgły zagrożeniem w części kraju. Alerty IMGW

czytaj dalej

Burza tropikalna Nicole, która w czwartek uderzyła we Florydę z siłą huraganu, pozostawiła po sobie potężne zniszczenia. Ujęcia z drona pokazują zmyte do oceanu domy i zniszczone drogi na wschodnim wybrzeżu stanu. W żywiole zginęło co najmniej pięć osób, a prawie 50 budynków uległo poważnemu uszkodzeniu.