Alerty IMGW. Gdzie o poranku panują niebezpieczne warunki pogodowe

Synoptycy IMGW ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi. W niektórych regionach we znaki mogą dawać się przymrozki. W innych widzialność może być utrudniona z powodu mgieł. Sprawdź, gdzie wydano alarmy.

Jak przekazał w poniedziałek po godzinie 6 synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w części kraju unoszą się mgły. Widzialność jest utrudniona do:

Alerty IMGW - gęste mgły

Przewiduje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 do 200 metrów.

Alerty IMGW - przymrozki

Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.