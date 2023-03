IMGW ostrzega. "Szklanka" na drogach w nocy, w dzień może silnie wiać

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

- pomorskim i kujawsko-pomorskim (w powiatach: tucholskim, świeckim, Grudziądz , grudziądzkim, chełmińskim, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim), w których ostrzeżenia będą w mocy od godz. 1 do 7 w poniedziałek;

- warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim (w powiatach północnych i wschodnich), w których alarmy będą w mocy od godz. 3 do 8 w poniedziałek;

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Poza ostrzeżeniami przed opadami marznącymi, synoptycy IMGW opublikowali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują one w województwach:

- podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim. Alerty będą w mocy od godziny 7 w poniedziałek do godz. 18 we wtorek;

- małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz , limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim i wadowickim. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 10 w poniedziałek i stracą ważność o godz. 18 we wtorek;

- śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała i bielskim. Alerty będą w mocy od godziny 10 w poniedziałek do godz. 12 we wtorek;

Prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, lokalnie 85 km/h, południowo-zachodni i południowy. W niektórych regionach istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia na stopień drugi od północy we wtorek.