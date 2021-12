IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Alarmy w pięciu województwach

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Prognozują, że w kotlinach górskich temperatura może spaść do -22 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW: silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą miejscami od -18 do -13 stopni Celsjusza. Lokalnie w kotlinach górskich termometry mogą pokazać około -22 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 14 kilometrów na godzinę.