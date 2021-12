Alerty IMGW. Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, opady marznące. Gdzie będzie niebezpiecznie

czytaj dalej

Pogoda w ostatnich dniach przynosi nam mróz. Okazuje się, że zmiana temperatury nastąpi dokładnie w Wigilię. Jak mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, tego dnia na chwilę do Polski wedrze się cieplejsze powietrza. Co dokładnie to dla nas oznacza?