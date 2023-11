Spadnie nawet 25 centymetrów śniegu. Alerty IMGW

lubuskiego , dla powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, gdzie groźnie będzie od północy do godz. 18 we wtorek;

dolnośląskiego (z wyłączeniem powiatów północnych), gdzie alerty obowiązywać będą od godz. 22 w poniedziałek do godz. 22 we wtorek;

opolskiego (poza powiatami północnymi), gdzie alerty będą w mocy od północy do godz. 21 we wtorek;

śląskiego, w powiatach położonych w południowej połowie regionu, gdzie groźnie będzie od północy we wtorek do północy w środę, a miejscami alerty ważne będą w godzinach 4-16 we wtorek;