Uwaga! Wiatr i śnieżyce "mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia"

Zimowa pogoda sparaliżowała ruch w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych. We wtorek drogi w wielu miastach w Teksasie były niebezpiecznie śliskie - w całym stanie doszło do kilkuset wypadków, w tym dwóch śmiertelnych. W niektórych regionach temperatury spadły do poniżej -30 stopni Celsjusza.