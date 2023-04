Alerty IMGW. W tych województwach aura będzie niebezpieczna

Alerty IMGW - opady śniegu

Alerty IMGW - opady marznące

Alerty IMGW - przymrozki

Na południu kraju, gdzie ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 10 w piątek, prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 stopni Celsjusza. W rejonie Pomorza Zachodniego temperatura ma spaść do około -1 st. C, przy gruncie do -2 st. C i tam alerty będą ważne do godz. 7 tego samego dnia.