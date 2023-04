IMGW ostrzega przed obfitymi opadami śniegu. Miejscami będzie mocno prószyć do jutra

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przejściowe utworzenie się pokrywy śnieżnej o grubości 0d 8 do 13 cm. Alerty będą obowiązywały do godz. 7 w piątek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Alerty wejdą w życie o godzinie 20 w czwartek i potrwają do piątku do godz. 8, jedynie na Podkarpaciu, Małopolsce, Śląsku i Opolszczyźnie będą w mocy od czwartku od godz. 23 do piątku do godz. 9.