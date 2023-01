Niebezpieczna pogoda w części kraju. IMGW ostrzega przed opadami śniegu

czytaj dalej

Co spowodowało, że budowle z czasów starożytnego Rzymu przetrwały tysiące lat? Zdaniem międzynarodowego zespołu naukowców odpowiadają za to białe klastry wapienne dodawane do mieszanki betonu. - Rzymianie byli w stanie stworzyć i przekształcić miasta w coś, co jest niezwykłe i piękne do życia. I ta rewolucja w zasadzie całkowicie zmieniła sposób życia ludzi - powiedział Admir Masic, jeden z autorów badania.