Alerty IMGW - śnieg, oblodzenie, opady deszczu, silny wiatr. Obowiązują alarmy drugiego stopnia

Od kilku dni na Słońcu dochodzi do rozbłysków, którym towarzyszą koronalne wyrzuty masy. Wyliczenia wskazywały na to, że plazma dotrze do Ziemi w czwartek o piątej nad ranem polskiego czasu, dzięki czemu także w Polsce byłaby okazja do obserwacji kolorowych świateł na niebie. Ku rozczarowaniu obserwatorów nieba tak się jednak nie stało. Jak zaznaczył popularyzator astronomii Karol Wójcicki, to może być jednak "dopiero wstęp do tego, co może nas czekać".