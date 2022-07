Alerty IMGW przed ulewami. Najwyższy stopień zagrożenia w części warmińsko-mazurskiego

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. W kilku powiatach województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje trzeci, a więc najwyższy stopień alertów meteorologicznych. Synoptycy wydali też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym pogodowym zagrożeniem. Na południu kraju da się we znaki silny wiatr.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie od 90 do 120 litrów wody na metr kwadratowy. Jak wyjaśniono w komunikacie, zmiana stopnia ostrzeżenia jest spowodowana "wysokimi sumami opadów na stacji telemetrycznej w Gołdapi, gdzie we wtorek od godziny 9 do 20 spadło 68 l/mkw." Dodano, że spodziewane są dalsze intensywne opady deszczu. Lokalnie suma opadów może osiągnąć 120 l/mkw.