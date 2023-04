Intensywne opady deszczu. IMGW wydał żółte alerty

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Alerty IMGW - przymrozki

W Małopolsce prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Na Podkarpaciu termometry pokażą minimalnie około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.